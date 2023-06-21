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Можна накликати нещастя та біду: які речі категорично не можна робити вдома

Що не можна робити вдома (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Будинок - це місце, де кожна людина шукає затишок, спокій та безпеку. Однак деякі дії можуть залучити негативну енергію та нещастя до життя.

Які речі не варто робити вдома - читайте на Styler нижче.

Безлад

Якщо регулярно не прибирати у домі, то це може призвести до накопичення негативної енергії.

Слід намагатися підтримувати чистоту та порядок у будинку, щоб забезпечити гармонійну та спокійну атмосферу.

Негативні емоції та сварки

Часті суперечки, конфлікти та негативні емоції у будинку створюють напружену обстановку та залучають негативну енергію. Важливо навчитися спілкуватися та вирішувати проблеми мирно та з повагою до інших.

Позитивні емоції в сім’ї сприяють благополуччю та залучають позитивні події.

Дзеркало навпроти ліжка

Існує прикмета, що дзеркала відбивають і посилюють енергію, і їх наявність навпроти ліжка може призвести до неспокійного сну та негативних сновидінь.

Зберігання зламаних предметів

Зламані предмети, які не підлягають ремонту, можуть залучити негативну енергію до будинку. Вони можуть символізувати руйнування.

Краще позбавитися таких предметів або постаратися полагодити їх.

Негативні спогади

Збереження предметів, які нагадують нам про неприємні події, можуть залучити невдачі та нещастя. Сюди можна віднести:

  • старі фотографії
  • предмети, з якими пов’язані негативні спогади

Рекомендується звільнитися від таких предметів та створити простір, наповнений позитивом та оптимізмом.

Що зробити під час переїзду в новий будинок

Що стосується переїзду в новий будинок, тут потрібно було дотримуватися прикмет для щасливого майбутнього життя.

Під час переїзду в старому будинку не можна залишати меблі і навіть сміття. Вважалося, що заздрісні люди можуть через нього впливати на ваше благополуччя.

Згідно з прикметою, першою в новий будинок має входити кішка, вона вносить багатство, щастя і здоров'я. Останнім пускають собаку, як символ вірності.

Коли закладаєте фундамент, то під кут будівлі потрібно підкласти гроші, щоб вони завжди були у господарів.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

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