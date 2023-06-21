Можно навлечь несчастье и беду: какие вещи категорически нельзя делать дома

Беспорядок

Если регулярно не убираться в доме, то это может привести к накоплению отрицательной энергии.

Следует стараться поддерживать чистоту и порядок дома, чтобы обеспечить гармоничную и спокойную атмосферу.

Негативные эмоции и ссоры

Частые споры, конфликты и отрицательные эмоции в доме создают напряженную обстановку и привлекают отрицательную энергию. Важно научиться общаться и решать проблемы мирно и с уважением к другим.

Положительные эмоции в семье способствуют благополучию и привлекают позитивные события

Зеркало напротив кровати

Существует примета, что зеркала отражают и усиливают энергию, и их наличие напротив кровати может привести к беспокойному сну и негативным сновидениям.

Хранение сломанных предметов

Сломанные предметы, не подлежащие ремонту, могут привлечь негативную энергию к дому. Они могут символизировать разрушение.

Лучше избавиться от таких предметов или постараться починить их.

Негативные воспоминания

Сохранение предметов, напоминающих нам о неприятных событиях, может привлечь неудачи и несчастья. Сюда можно отнести:

старые фото

предметы, с которыми связаны негативные воспоминания

Рекомендуется освободиться от таких предметов и создать пространство, наполненное позитивом и оптимизмом.

Что сделать во время переезда в новый дом

Что касается переезда в новый дом, здесь нужно было придерживаться примет для счастливой будущей жизни.

При переезде в старом доме нельзя оставлять мебель и даже мусор. Считалось, что завистливые люди могут из-за него влиять на ваше благополучие.

Согласно примете, первой в новый дом должна входить кошка, она вносит богатство, счастье и здоровье. Последним пускают собаку как символ верности.

Когда закладываете фундамент, под угол здания нужно подложить деньги, чтобы они всегда были у хозяев.