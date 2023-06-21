Можно навлечь несчастье и беду: какие вещи категорически нельзя делать дома

Дом - это место, где каждый человек ищет уют, покой и безопасность. Однако некоторые действия могут привлечь негативную энергию и несчастье.
Какие вещи не стоит делать дома - читайте на Styler ниже.
Если регулярно не убираться в доме, то это может привести к накоплению отрицательной энергии.
Следует стараться поддерживать чистоту и порядок дома, чтобы обеспечить гармоничную и спокойную атмосферу.
Частые споры, конфликты и отрицательные эмоции в доме создают напряженную обстановку и привлекают отрицательную энергию. Важно научиться общаться и решать проблемы мирно и с уважением к другим.
Положительные эмоции в семье способствуют благополучию и привлекают позитивные события
Существует примета, что зеркала отражают и усиливают энергию, и их наличие напротив кровати может привести к беспокойному сну и негативным сновидениям.
Сломанные предметы, не подлежащие ремонту, могут привлечь негативную энергию к дому. Они могут символизировать разрушение.
Лучше избавиться от таких предметов или постараться починить их.
Сохранение предметов, напоминающих нам о неприятных событиях, может привлечь неудачи и несчастья. Сюда можно отнести:
Рекомендуется освободиться от таких предметов и создать пространство, наполненное позитивом и оптимизмом.
Что касается переезда в новый дом, здесь нужно было придерживаться примет для счастливой будущей жизни.
При переезде в старом доме нельзя оставлять мебель и даже мусор. Считалось, что завистливые люди могут из-за него влиять на ваше благополучие.
Согласно примете, первой в новый дом должна входить кошка, она вносит богатство, счастье и здоровье. Последним пускают собаку как символ верности.
Когда закладываете фундамент, под угол здания нужно подложить деньги, чтобы они всегда были у хозяев.
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