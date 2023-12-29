Можно играть прямо на руке. Представлена первая в мире игровая приставка в виде смарт-часов

На одной из краундфандинговых платформ появился новый интересный проект - миниатюрная приставка для ретро-игр Retro Gaming Watch. Эта уникальная игровая консоль с возможностью запуска большинства 8 и 16 битных игр популярных в 90-е.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Kickstarter , где можно реализовать творческие, научные и производственные проекты.

Про Retro Gaming Watch

Гаджет может служить как обычные часы, которые удобно носить на запястье, но в его корпусе встроены два экрана: на одном отображается дата и время, а на втором - игровой экран диагональю более 1,5 дюйма с разрешением 320*320 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Этот дизайн очень похож на портативную игровую приставку Game Boy SP.

Игровые смарт-часы в ретро-стиле (gif: Kickstarter)

Под игровым экраном расположен набор кнопок управления во время игры. В корпусе есть динамик, акселерометр и дополнительные датчики. Разработчик уверяет, что на этой игровой консоли можно будет запускать большинство любимых игр, созданных для Dendi и Nintendo, включая 8 и 16-битные образы.

Retro Gaming Watch (фото: Kickstarter)

Хотя технические характеристики устройства не раскрываются, но уже ясно, что внутри находится более мощное устройство, чем у большинства других игровых приставок.

Смарт-часы, в дополнение к игровым функциям, предоставляют стандартные возможности: отображение времени, даты, сообщений от смартфона и отслеживание спортивной активности. Однако время автономной работы ограничено двумя днями. При запуске игр это время уменьшается до 4 часов.

Смарт-часы также предлагают стандартные возможности (фото: Kickstarter)

Нынешняя версия гаджета не является окончательной, и в случае популярности разработчики планируют усовершенствовать его, добавив металлический корпус, дополнительные датчики, слот для карты памяти и даже камеру.

Эта версия смарт-часов с функцией игровой приставки стоит почти 160 долларов, а первые заказчики получат устройство не раньше осени следующего года.