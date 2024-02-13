ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Можете пропустити рейс: названо помилки, які допускають усі пасажири в аеропорту

Вівторок 13 лютого 2024 17:03
UA EN RU
Можете пропустити рейс: названо помилки, які допускають усі пасажири в аеропорту Помилки пасажирів в аеропорту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Авіаперельоти часто стресовою ситуацією. Однією з причин може бути потенційне запізнення на рейс або ж незнання елементарних правил проходження перевірки на безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun.

Представники USA Today Blueprint опитали 5 000 мандрівників у Сполучених Штатах Америки та виділили основні причини, через які туристи найбільш часто пропускають виліт з аеропорту.

Не знімають металевих предметів

На контрольному пункті потрібно безперешкодно пройти через сканер, а для необхідно позбутися металевих предметів.

Зокрема, часто пасажири забувають про ремінь, через що їх затримують на проходженні безпекової перевірки.

Тримають в руках телефон чи ключі

Згідно з даними, 28% пасажирів намагалися пройти через сканер з металевими прикрасами та смартфоном у руках. Тому їх повертають та змушують залишати речі в кошику та заново здійснювати процедуру перевірки.

Електроніка в ручному багажі

Планшет, ноутбук або мобільний телефон потрібно виймати з ручної поклажі перед проходженням перевірки. 23% опитаних заявили, що постійно про це забувають.

Обмотувати ручну поклажу харчовою плівкою

Співробітники служби огляду мають право розкрити ручну поклажу і уважно оглянути вміст. Обернувши сумку товстим шаром харчової плівки, як роблять багато, ви ризикуєте витратити набагато більше часу на просту процедуру.

Не дивитись на табло

Час і номер виходу на посадку фіксуються в посадковому талоні. Але часто буває, що вони змінюються в останній момент.

У той же час пасажири, які приїхали заздалегідь, коротають годинку-другу в Duty Free і забувають дивитися на табло вильоту. У подібній ситуації є всі шанси запізнитися на рейс.

Чому пасажири запізнаються на літак

Часто пасажири "пропадають" у барах або втрачають відчуття часу, купуючи товари в магазинах Duty Free.

До того ж туристи не звертають увагу на час посадки, помилково вважаючи, ніби можуть ходити аеропортом до години вильоту.

"Люди, як правило, зосереджуються на часі відправлення, а не закритті посадки, що вказано на їхньому посадковому талоні. Це час, на який дійсно потрібно звернути увагу, аби не пропустити рейс", - розповіла стюардеса.

Крім того, переконайтеся, що у вас є все необхідне, включаючи паспорт і інші документи, необхідні для в’їзду в країну, яку ви відвідуєте.

Раніше стюардеса розповідала про найогидніший вчинок пасажирів у літаку.

Також ми писали про 10 неймовірних літаків, які коли-небудь існували.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропорт Туризм
NEWS
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО