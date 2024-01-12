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"Можеш трохи тихіше?" Акушерка шокувала фразами, які чоловіки говорять жінкам під час пологів

П'ятниця 12 січня 2024 16:01
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"Можеш трохи тихіше?" Акушерка шокувала фразами, які чоловіки говорять жінкам під час пологів Що кажуть чоловіки під час партнерських пологів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Акушерка пологового будинку поділилась відео у TikTok з обурливими фразами чоловіків, які вони говорять дружинам під час того, як ті народжують. Цей ролик миттєво став вірусним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Metro.

Як чоловіки "підтримують" дружин під час партнерських пологів

Коментарі чоловіків варіюються від безглуздих до відверто зневажливих, як-от запитання, чи справді під час пологів жінці боляче?

Свій ролик медсестра підписала так "Ви бачите і чуєте божевільні речі, які відбуваються під час пологів".

Що кажуть чоловіки час пологів:

  • це справді так боляче?
  • вагіна вже ніколи не буде виглядати так, як раніше
  • тож як нам зробити тест на батьківство? (це говорять на етапі вагітності)
  • ні-ні-ні! Їй нічого не потрібно від болю
  • як ти думаєш, коли вона народить дитину? Бо я дуже голодний і мені треба піти перекусити
  • чому це займає так багато часу
  • у мене так болить спина, коли я сплю на цьому стільці
  • ти дійсно докладаєш максимум зусиль?
  • можеш помовчати ще трохи? Ти занадто голосно кричиш
  • я зараз не можу тримати твою руку, мені потрібно прийняти цей дзвінок. Я зараз повернуся
  • можна мені накласти ще один шов
  • я не збираюся тримати її ногу
  • це не повинно бути так важко

На це відео відреагували багато жінок. Одна написала "Адвокат по розлученнях стоятиме біля мене протягом години". Інша користувачка прокоментувала "Чоловікам, які просять накласти додатковий шов, слід зашити губи. Подивимось, як їм це сподобається".

Натомість один чоловік написав "Я розчарований представниками своєї статі".

@anna.the.nurse You see and hear some crazy things working in labor and delivery. Feel free to share your shocking stories. #babydaddyproblems #babydaddy #toxic #laboranddelivery #pregnant #pregnancy #thirdtrimester #birthplan #newmom Toxic - Britney Spears

Раніше ми писали про те, що актриса запитала в українок, як краще народжувати - природно чи за допомогою кесаревого розтину? Ось що відповіли жінки.

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