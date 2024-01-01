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Фінансова допомога вагітним: як оформити та отримати

Понеділок 01 січня 2024 06:37
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Фінансова допомога вагітним: як оформити та отримати Фото: в Україні вагітні жінки можуть отримувати фінансову допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство соціальної політики України допомагає майбутнім та новим матерям, а також при усиновленні дітей, враховуючи різні категорії жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

На допомогу від держави можуть розраховувати:

  • студентки,
  • військовослужбовці,
  • жінки, яких звільнено з роботи у зв'язку зі скасуванням організації або установи,
  • підприємці,
  • жінки, які не працюють.

Студенткам, аспіранткам, докторам наук та інтернам надається щомісячна стипендія. А ось військовослужбовці можуть отримувати 100% грошове забезпечення під час вагітності та пологів.

Ті жінки, яких було звільнено через ліквідацію підприємства, можуть отримати компенсацію у розмірі 100% середньомісячного доходу.

Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, мають право на 100% мінімальну допомогу по безробіттю.

Жінки, які не працюють і підприємці, мають право на 25% прожиткового мінімуму.

Фінансова допомога вагітним: як оформити та отримати

Для того, щоб отримати допомогу від держави необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання чи базової служби (для військовослужбовців, поліцейських та співробітників цивільної оборони).

При поданні заяви необхідно надати:

  • паспорт,
  • код платника податків (ІСН),
  • інструкцію банку про рахунок для соціальних виплат,
  • заява (доступна за посиланням),
  • інформацію про медичний результат (номер запису в Реєстрі медичних результатів у категорії "Вагітність та пологи").

Такоє потрібні довідки з основного місця служби або навчання, ліквідаційної комісії (якщо було звільнення з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства) або центру зайнятості (якщо жінка зареєстрована як безробітна).

Нагадаємо, раніше ми писали, за які обстеження вагітні в Україні не повинні платити.

РБК-Україна також повідомляло, якими травами не можна лікуватися вагітним.

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Міністерство соціальної політики беременность
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