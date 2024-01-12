"Можешь немного тише?" Акушерка шокировала фразами, которые мужчины говорят женам во время родов

Акушерка роддома поделилась видео в TikTok с возмутительными фразами мужчин, которые они говорят женам во время того, как те рожают. Этот ролик мгновенно стал вирусным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro .

Как мужчины "поддерживают" жен во время партнерских родов

Комментарии мужчин варьируются от бессмысленных до откровенно пренебрежительных, таких как вопрос, действительно ли во время родов женщине больно?

Свой ролик медсестра подписала так "Вы видите и слышите сумасшедшие вещи, происходящие во время родов".

Что говорят мужчины время родов:

это действительно так больно?

вагина уже никогда не будет выглядеть так, как раньше

и как нам сделать тест на отцовство? (это говорят на этапе беременности)

нет-нет-нет! Ей ничего не нужно от боли

как ты думаешь, когда она родит ребенка? Потому что я очень голоден и мне нужно пойти перекусить

почему это занимает так много времени

у меня так болит спина, когда я сплю на этом стуле

ты действительно прилагаешь максимум усилий?

можешь помолчать еще немного? Ты слишком громко кричишь

я сейчас не могу держать твою руку, мне нужно принять этот звонок. Я сейчас вернусь

можно мне дополнительный шов

я не собираюсь держать ее ногу

это не должно быть так тяжело

На это видео отреагировало много женщин. Одна написала "Адвокат по вопросам развода будет стоять у меня в течение часа". Другая пользователька прокомментировала "Мужчинам, которые просят наложить дополнительный шов, следует зашить губы. Посмотрим, как им это понравится".

Зато один мужчина написал "Я разочарован представителями своего пола".