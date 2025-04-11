Може зіпсувати смартфон. 5 ознак, що ваш повербанк - підробка

Перевіряйте справжність за допомогою захисного коду

Компанії, такі як Xiaomi, Anker і Baseus, додають до своїх аксесуарів захисні коди, за допомогою яких покупці можуть перевірити справжність товару. Часто це QR-код, прихований під шаром, що стирається.

Однак варто бути обережним - деякі підроблені пристрої мають фальшиві QR-коди, які ведуть на підроблені сайти, що копіюють офіційний, але з іншою адресою.

Також майте на увазі, що такі коди є не на всіх товарах. Наприклад, Anker уточнює, що вони використовуються тільки для продукції, призначеної для продажу у фізичних магазинах.

Перевіряйте справжність за допомогою захисного коду (фото: Android Police)

Неякісне пакування та матеріали

Якщо ви купуєте зовнішній акумулятор і він приходить у звичайному пластиковому пакеті - найімовірніше, це не оригінальний товар. Таке нерідко трапляється при замовленні з китайських маркетплейсів на кшталт AliExpress.

Деякі підробки намагаються копіювати фірмову упаковку і дизайн, але найчастіше вони далекі від оригіналу: погана якість друку, розмиті зображення, відсутність інструкцій і комплектуючих - все це тривожні ознаки.

Підроблений зовнішній вигляд

Підроблені повербанки можуть дуже нагадувати оригінал, і відрізнити їх може тільки досвідчене око. Кілька років тому Xiaomi випустила відео, що попереджає про цю проблему. Розпізнати підробку можна за розміщенням логотипу, якістю написів, характеристиками на корпусі. Навіть кнопка живлення і світлодіоди на підробці можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом.

Завищені характеристики і функції, що вводять в оману

Шахраї часто завищують показники потужності. Наприклад, повербанк на 20 ват можуть рекламувати як пристрій на 120 ват. Також можуть ставити логотипи Fast Charging, не вказуючи підтримувані стандарти.

Потужні повербанки з вихідною потужністю понад 100 Вт дійсно існують, але вони зазвичай дорогі, великі та випускаються відомими брендами. Якщо ви бачите "портативну батарею" на 120 Вт за 18 доларів - це майже напевно обман.

Точно визначити характеристики потужності складно навіть за наявності пристрою. Якщо ваш телефон заряджається повільніше, ніж від звичайної розетки, це привід насторожитися. Точніший спосіб - використовувати USB-тестер або кабель із вбудованим вимірювачем потужності.

Остерігайтеся завищених цифр (фото: Android Police)

Завищена ємність

Ємність акумулятора - ключова характеристика. Чим вище значення, тим більше енергії він може накопичити. Більшість сучасних пауербанків використовують літій-іонні елементи, і ємність безпосередньо пов'язана з розмірами пристрою.

Повербанк розміром зі смартфон зазвичай вміщує близько 10 000 мА/год. Якщо вам пропонують модель на 500 000 мА/год, що вміщається в долоні - це 100% підробка. Зверніть увагу і на вагу: справжні батареї містять метал (наприклад, алюміній і мідь) і важать досить багато. Якщо пристрій легкий і здається порожнім усередині - варто насторожитися.

Перебільшена ємність (фото: Android Police)

Пауербанки не дають 100% енергії

Навіть фірмові пристрої не віддають всю заявлену енергію. Наприклад, повербанк на 10 000 мА/год не зможе двічі повністю зарядити смартфон на 5 000 мА/год. Максимум - півтора рази.

Це не означає, що пристрій поганий - просто втрати відбуваються при перетворенні напруги: спочатку сам повербанк перетворює внутрішні 3,7 В на 5-20 В, потім телефон знижує цю напругу для своєї батареї. Втрати енергії відбуваються на кожному етапі, і це стосується абсолютно всіх моделей, незалежно від бренду.