Может испортить смартфон. 5 признаков, что ваш повербанк - подделка

Проверяйте подлинность с помощью защитного кода

Компании, такие как Xiaomi, Anker и Baseus, добавляют к своим аксессуарам защитные коды, с помощью которых покупатели могут проверить подлинность товара. Часто это QR-код, скрытый под стираемым слоем.

Однако стоит быть осторожным - некоторые поддельные устройства имеют фальшивые QR-коды, которые ведут на поддельные сайты, копирующие официальный, но с другим адресом.

Также имейте в виду, что такие коды есть не на всех товарах. Например, Anker уточняет, что они используются только для продукции, предназначенной для продажи в физических магазинах.

Проверяйте подлинность с помощью защитного кода (фото: Android Police)

Некачественная упаковка и материалы

Если вы покупаете внешний аккумулятор и он приходит в обычном пластиковом пакете - скорее всего, это не оригинальный товар. Такое нередко случается при заказе с китайских маркетплейсов вроде AliExpress.

Некоторые подделки стараются копировать фирменную упаковку и дизайн, но чаще всего они далеки от оригинала: плохое качество печати, размытые изображения, отсутствие инструкций и комплектующих - все это тревожные признаки.

Поддельный внешний вид

Поддельные повербанки могут очень напоминать оригинал, и отличить их может только опытный глаз. Несколько лет назад Xiaomi выпустила видео, предупреждающее об этой проблеме. Распознать подделку можно по размещению логотипа, качеству надписей, характеристикам на корпусе. Даже кнопка питания и светодиоды на подделке могут отличаться по внешнему виду.

Завышенные характеристики и вводящие в заблуждение функции

Мошенники часто завышают показатели мощности. Например, повербанк на 20 ватт могут рекламировать как устройство на 120 ватт. Также могут ставить логотипы Fast Charging, не указывая поддерживаемые стандарты.

Мощные повербанки с выходной мощностью более 100 Вт действительно существуют, но они обычно дорогие, крупные и выпускаются известными брендами. Если вы видите "портативную батарею" на 120 Вт за 18 долларов - это почти наверняка обман.

Точно определить характеристики мощности сложно даже при наличии устройства. Если ваш телефон заряжается медленнее, чем от обычной розетки, это повод насторожиться. Более точный способ - использовать USB-тестер или кабель со встроенным измерителем мощности.

Остерегайтесь завышенных цифр (фото: Android Police)

Завышенная емкость

Емкость аккумулятора - ключевая характеристика. Чем выше значение, тем больше энергии он может накопить. Большинство современных пауэрбанков используют литий-ионные элементы, и емкость напрямую связана с размерами устройства.

Повербанк размером со смартфон обычно вмещает около 10 000 мА/ч. Если вам предлагают модель на 500 000 мА/ч, умещающуюся в ладони - это 100% подделка. Обратите внимание и на вес: настоящие батареи содержат металл (например, алюминий и медь) и весят довольно много. Если устройство легкое и кажется пустым внутри - стоит насторожиться.

Преувеличенная емкость (фото: Android Police)

Пауэрбанки не дают 100% энергии

Даже фирменные устройства не отдают всю заявленную энергию. Например, пауэрбанк на 10 000 мА/ч не сможет дважды полностью зарядить смартфон на 5 000 мА/ч. Максимум - полтора раза.

Это не значит, что устройство плохое - просто потери происходят при преобразовании напряжения: сначала сам пауэрбанк преобразует внутренние 3,7 В в 5-20 В, затем телефон понижает это напряжение для своей батареи. Потери энергии происходят на каждом этапе, и это касается абсолютно всех моделей, независимо от бренда.