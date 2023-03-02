Може й нашкодити: медики спростували найголовніший міф про корисність часнику

Багато українців вважають, що одним із популярних народних лікарських засобів є часник. Деякі дійсно вірять, що він може допомогти не захворіти чи швидше одужати від застуди. Чи це так насправді?

У Міністерстві охорони здоров'я на Facebook розповіли всю правду про часник.

Чи допомагає часник одужати?

Медики повідомили, що можливо, але поки що це не доведено. Численні статті в інтернеті посилаються на різні дослідження про антибактеріальні та противірусні властивості часнику або добавок з ним. Проблема полягає в тому, що якість майже всіх цих досліджень дуже низька, а кількість людей, які в них приймали, замало, щоб робити з них серйозні наукові висновки.

У чому плюси часнику

Часник - це відмінний продукт, що містить марганець, вітамін B6, вітамін С, селен і ще безліч корисних речовин. Також у його складі є аліцин – рідина, яка, можливо, допомагає людині боротися з бактеріями та вірусами – вчені продовжують вивчати це питання.

Тому якщо ви любите часник, сміливо додавайте його до свого раціону. Але пам'ятайте, що часник може перешкодити.

Для кого часник небезпечний

Обережним із часником слід бути людям із рефлюксною хворобою – у них він може спричинити печію. А також людям, які приймають ліки, що розріджують кров. Часник має схожий ефект, і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.

А от якщо ви хочете запобігти застуді, то частіше мийте руки з милом, провітрюйте приміщення, уникайте натовпів і дотримуйтесь дистанції з іншими людьми.