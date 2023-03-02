Может и навредить: медики опровергли самый главный миф о полезности чеснока

Многие украинцы считают, что одним из популярных народных лекарственных средств есть чеснок. Некоторые действительно верят, что он может помочь не заболеть или быстрее выздороветь от простуды. Так ли это на самом деле?

Помогает ли чеснок выздороветь?

Медики сообщили, что возможно, но пока это не доказано. Многочисленные статьи в интернете ссылаются на разные исследования об антибактериальных и противовирусных свойствах чеснока или добавок с ним. Проблема заключается в том, что качество почти всех этих исследований очень низкое, а количество принимавших в них людей слишком мало, чтобы делать из них серьезные научные выводы.

В чем плюсы чеснока

Чеснок – это отличный продукт, содержащий марганец, витамин B6, витамин С, селен и еще множество полезных веществ. Также в его составе есть алицин – жидкость, которая, возможно, помогает человеку бороться с бактериями и вирусами – ученые все еще продолжают изучать этот вопрос.

Поэтому если вы любите чеснок, смело добавляйте его в свой рацион. Но помните, что чеснок может и помешать.

Для кого чеснок опасен

Осторожным с чесноком следует быть людям с рефлюксной болезнью – у них он может вызвать изжогу. А также людям, которые принимают лекарства, разжижающие кровь. Чеснок имеет схожий эффект, и могут возникнуть проблемы со сворачиванием крови.

А вот если вы хотите предотвратить простуду, то чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещение, избегайте толп и соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми.