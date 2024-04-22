Українцям назвали 7 ознак нестачі вітамінів, які не можна ігнорувати

Погіршення стану шкіри і волосся

Вітамін A сприяє здоров'ю шкіри, а вітамін E є антиоксидантом, який захищає клітини від пошкодження і підтримує здоров'я волосся.

При дефіциті вітаміну D виникає схильність до атопічного дерматиту та псоріазу.

А при недостатності вітамінів групи B (В2, B3, B7) можуть виникати себорейний дерматит, ангулярний стоматит та випадіння волосся.

При таких проблемах, необхідно додати у раціон продукти, які містять вітамін A (морква, батат, сир, масло, яйця, печінка) та вітамін E (горіхи та насіння, цільнозернові продукти, рослинна олія, яєчні жовтки, мигдаль, шпинат).

Важливий також догляд за шкірою та волоссям, але лише за рекомендацією лікаря. Зокрема, він може включати зволожуючі та поживні засоби.

Порушення зору

Одним з ключових вітамінів для підтримки здоров'я очей є вітамін A.

Недостатній його рівень може призвести до таких проблем, як нічна сліпота (погіршення зору в умовах низького освітлення) та ксерофтальмія (сухість рогівки очей, що може викликати інші ускладнення).

Сімейний лікар радить включити в раціон продукти, багаті на бета-каротин, який тіло перетворює в вітамін A. Це морква, гарбуз, солодка картопля, та зелені листові овочі.

Вживайте продукти, які містять лютеїн та зеаксантин - шпинат, капуста кале та інші зелені листові овочі.

До того ж важливо проходити регулярні перевірки зору.

М'язові спазми, болі в суглобах

Це ознаки, що можуть свідчити про недостатнє споживання вітаміну D, кальцію, та магнію.

Пемко говорить, що ці мікроелементи відіграють важливу роль у функціонуванні м'язів, і їхній дефіцит може призводити до дискомфорту та м'язових спазмів, особливо вночі, ламкість кісток, рахіт у дітей.

Збільшити кількість вітаміну D можна так: короткотривале перебування на сонці, включення в раціон жирної риби, яєць, продуктів з кальцієм (зелені листові овочі та бобові) та магнієм (горіхи, насіння, банани та цільнозернові продукти).

Запаморочення

Запаморочення та утруднення з концентрацією можуть бути ознаками недостатності вітамінів групи B, які є життєво необхідними для підтримки нервової системи та оптимального функціонування мозку.

Ознаки дефіциту: часті і тривалі відчуття втрати рівноваги, проблеми з пам'яттю та концентрацією, неможливість зосередитися на завданнях або запам'ятовуванні інформації, можливий розвиток деменції та нейропатії.

Найкраще вживати цільнозернові продукти, бобові, горіхи та зелені листові овочі, м'ясо, рибу, молочні продукти та яйця. Для вегетаріанців і веганів можуть бути рекомендовані добавки B12 за попередньою настановою лікаря.

До груп ризику відносяться люди з перніціозною анемією, вегетаріанці та вегани, люди похилого віку, вагітні, жінки що годують грудьми, люди із хворобами ШКТ.

Підвищена чутливість до інфекцій

Однією з ключових ролей вітаміну C є підтримка імунної системи. Недостатність якого, може зробити вас більш схильними до інфекцій (часті застуди, тривалий період одужання, повільне загоєння ран).

Споживайте більше свіжих овочів родини хрестоцвітих (різні капусти, редька, редис, ріпа), картопля, цибуля фруктів, особливо цитрусових, ківі, солодкого перцю та ягід, які є відмінними джерелами вітаміну C.

Вітамінні добавки потрібно приймати лише за рекомендацією лікаря.

Зміни на нігтях

Зміни у вигляді та структурі нігтів можуть сигналізувати про недостатність певних вітамінів та мінералів, зокрема вітаміну B12 та заліза.

Недолік цих поживних речовин може призвести до ламкості нігтів, появи білих плям або поздовжніх борозен.

Лікар радить споживати продукти з великим вмістом вітаміну B12 (м'ясо, риба, молочні продукти, яйця). І залізо (червоне м'ясо, печінка, бобові, та зелені листові овочі). Для покращення засвоєння заліза, комбінуйте їх з продуктами, багатими на вітамін C.

Психологічні зміни

Недолік певних вітамінів, особливо з групи B, може впливати не тільки на фізичне, але й на психічне здоров'я.

Вітаміни D, B6, B12, та фолієва кислота відіграють важливу роль у виробництві нейротрансмітерів, які регулюють настрій та емоційний баланс.

Ознаки, які повинні насторожити: зміни настрою, дратівливість, зниження мотивації, загальне почуття пригніченості, проблеми з концентрацією та пам'яттю, відчуття тривоги та депресії.

У такому випадку потрібно впевнитись, що ваш раціон включає достатньо продуктів, багатих на вітаміни B.

Пам’ятайте про регулярні фізичні вправи і достатній сон.

Важливо знати

Лікар наголосив, що симптоми можуть бути ознакою не лише дефіциту певних поживних речовин, але й інших медичних станів чи захворювань, які не залежать від рівня вітамінів.

Тому при певних проблемах зі здоров'я потрібно звернутись за допомогою до кваліфікованого фахівця.