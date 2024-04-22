Украинцам назвали 7 признаков дефицита витаминов, которые нельзя игнорировать

Ухудшение состояния кожи и волос

Витамин A способствует здоровью кожи, а витамин E является антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения и поддерживающим здоровье волос.

При дефиците витамина D возникает склонность к атопическому дерматиту и псориазу. При недостаточности витаминов группы B (В2, B3, B7) могут возникать себорейный дерматит, ангулярный стоматит и выпадение волос.

При таких проблемах необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамин A (морковь, батат, сыр, масло, яйца, печень) и витамин E (орехи и семена, цельнозерновые продукты, растительное масло, яичные желтки, миндаль, шпинат).

Важен также уход за кожей и волосами, но только по рекомендации врача. В частности, он может включать увлажняющие и питательные средства.

Нарушение зрения

Одним из ключевых витаминов для поддержания здоровья глаз является витамин A.

Недостаточный его уровень может привести к таким проблемам как ночная слепота (ухудшение зрения в условиях низкого освещения) и ксерофтальмия (сухость роговицы глаз, что может вызвать другие осложнения).

Семейный врач советует включить в рацион продукты, богатые бета-каротином, который тело превращает в витамин A. Это морковь, тыква, сладкий картофель и зеленые листовые овощи.

Употребляйте продукты, содержащие лютеин и зеаксантин - шпинат, капуста кале и другие зеленые листовые овощи.

К тому же важно проходить регулярные проверки зрения.

Мышечные спазмы, боли в суставах

Это признаки, которые могут свидетельствовать о недостаточном потреблении витамина D, кальция и магния.

Пемко рассказал, что эти микроэлементы играют важную роль в функционировании мышц, и их дефицит может приводить к дискомфорту и мышечным спазмам, особенно ночью, ломкость костей, рахит у детей.

Увеличьте количество витамина D можно так: кратковременное пребывание на солнце, включение в рацион жирной рыбы, яиц, продуктов с кальцием (зеленые листовые овощи и бобовые) и магнием (орехи, семена, бананы и цельнозерновые продукты).

Головокружение

Головокружение и затруднение с концентрацией могут быть признаками недостаточности витаминов группы B, которые жизненно необходимы для поддержания нервной системы и оптимального функционирования мозга.

Признаки дефицита: частые и длительные ощущения потери равновесия, проблемы с памятью и концентрацией, невозможность сосредоточиться на задачах или запоминании информации, развитие деменции и нейропатии.

Лучше всего употреблять цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и зеленые листовые овощи, мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Для вегетарианцев и веганов могут быть рекомендованы добавки B12 по предварительному указанию врача.

К группам риска относятся люди с пернициозной анемией, вегетарианцы и веганы, пожилые люди, беременные, кормящие грудью, люди с болезнями ЖКТ.

Повышенная чувствительность к инфекциям

Одной из ключевых ролей витамина C является поддержание иммунной системы. Недостаточность которого может сделать вас более склонными к инфекциям (частые простуды, длительный период выздоровления, медленное заживление ран).

Употребляйте в пищу больше свежих овощей семейства крестоцветных (разные капусты, редька, редис, репа), картофель, лук фруктов, особенно цитрусовых, киви, сладкого перца и ягод, которые являются отличными источниками витамина C.

Витаминные добавки следует принимать только по рекомендации врача.

Изменения на ногтях

Изменения в виде ногтей и структуре могут сигнализировать о недостаточности определенных витаминов и минералов, в частности витамина B12 и железа.

Недостаток этих питательных веществ может привести к ломкости ногтей, появлению белых пятен или продольных борозд.

Врач советует употреблять в пищу продукты с большим содержанием витамина B12 (мясо, рыба, молочные продукты, яйца). И железо (красное мясо, печень, бобовые и зеленые листовые овощи). Для улучшения усвоения железа, комбинируйте их с продуктами, богатыми витамином C.

Психологические изменения

Недостаток определенных витаминов, особенно группы B, может влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Витамины D, B6, B12 и фолиевая кислота играют важную роль в производстве нейротрансмиттеров, регулирующих настроение и эмоциональный баланс.

Признаки, которые должны насторожить: изменение настроения, раздражительность, снижение мотивации, общее чувство подавленности, проблемы с концентрацией и памятью, чувство тревоги и депрессии.

В таком случае нужно убедиться, что ваш рацион включает в себя достаточно продуктов, богатых витаминами B.

Помните о регулярных физических упражнениях и достаточном сне.

Важно знать

Врач отметил, что симптомы могут являться признаком не только дефицита определенных питательных веществ, но и других медицинских состояний или заболеваний, не зависящих от уровня витаминов.

Поэтому при определенных проблемах со здоровьем следует обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.