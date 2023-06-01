Може виникнути пожежа: де категорично не можна заряджати телефон

Чому не варто так робити

За словами експертів, звичка заряджати гаджети на дивані або ліжку може спричинити лихо у вигляді пожежі.

Фахівці кажуть, що важливо, щоб смартфон під час заряджання лежав на чомусь твердому. Наприклад, на столі або тумбочці, але точно не на м’яких меблях.

Це пов’язано з тим, що під час зарядки батарея мобільного пристрою серйозно нагрівається, через що матеріал під гаджетом також піддаватиметься нагріванню.

До того ж випадково смартфон може під час зарядки опинитися під подушкою або ковдрою, а в такій ситуації гаджет, що знаходиться в безповітряному середовищі, може повністю вийти з ладу.

Гаджети на зарядці загоряються вкрай рідко, але все ж таки такий ризик існує і про нього важливо знати.

Не допускайте повного розряду батареї

Також необхідно пам'ятати, що повне розряджання батареї смартфона негативно позначиться на його роботі у довгостроковій перспективі.

Сучасні телефони оснащені функцією нагадування користувачам про необхідність заповнення запасу батареї. Включається вона, як правило, на 20% заряду.

Вся річ у тому, що смартфони краще працюють і довше зберігають властивості батареї, коли заряд поповнюється регулярно і в межах середніх значень.