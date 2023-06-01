Может возникнуть пожар: где категорически нельзя заряжать телефон

Почему не стоит так делать

По словам экспертов, привычка заряжать гаджеты на диване или кровати может повлечь за собой беду в виде пожара.

Специалисты говорят, что важно, чтобы смартфон во время зарядки лежал на чем-то жестком. Например, на столе или тумбочке, но точно не на мягкой мебели.

Это связано с тем, что при зарядке батарея мобильного устройства серьезно нагревается, поэтому материал под гаджетом также будет подвергаться нагреванию.

К тому же случайно смартфон может во время зарядки оказаться под подушкой или одеялом, а в такой ситуации находящийся в безвоздушной среде гаджет может полностью выйти из строя.

Гаджеты на зарядке загораются очень редко, но все же такой риск существует и о нем важно знать.

Не допускайте полного разряда батареи

Также необходимо помнить, что полная разрядка батареи смартфона отрицательно скажется на его работе в долгосрочной перспективе.

Современные телефоны оснащены функцией напоминания о необходимости заполнения запаса батареи. Включается она, обычно, на 20% заряда.

Все дело в том, что смартфоны лучше работают и дольше сохраняют свойства батареи, когда заряд пополняется регулярно и в пределах средних значений.