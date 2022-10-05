"Може статися все що завгодно": Валерій Харчишин розповів про сина, який воює на фронті

Зараз Дмитро служить на півночі України і Харчишин каже, що його син дуже змінився - перетворився з хлопчика на чоловіка, справжнього воїна. Попри це, артист продовжує переживати за сина, адже усвідомлює, що на війні може трапитися все що завгодно.

Зазначається, що раніше син зірки не служив в лавах ЗСУ. Дмитро закінчив філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

"Страшно було, коли він тільки пішов. Коли я приїхав і почав хаотично йому показувати, як розбирати рушницю... Коли він сказав, що піде, я не злякався, мені стало сумно. Я уявив, що може статися все що завгодно. Ніхто не знає, наскільки ця війна, у якій кількості вони до нас заходять", - поділився співак.

Валерій Харчишин розповів про сина, який зараз на війні (скрін)

Спочатку син Харчишина був у теробороні, а потім отримав військовий квиток та офіційно став військовим.

"Коли я вперше до нього приїхав, вийшов до мене такий ботан в окулярах, він їх все життя носить. Його хотілося обійняти і не пускати нікуди. Думаю: що він тут робить, для чого він тут? Зрозуміло, що я його не відмовляв. Це дуже мужній крок. Особливо для нього", - розповів музикант.

Харчишин зазначив, що зараз у ЗСУ перебуває не лише його син, а й двоюрідний брат. Тому він дуже боїться за життя рідних.

Додамо, що гурт "Друга Ріка" нещодавно представив ремікс на свою останню зворушливу пісню "Чи ти почув", що створив музикант та продюсер Андрій Боєв.

За словами музикантів гурту, створювати ремікси на пісні "баладної форми" - складне завдання.

"Банальною зміною темпу не обійтися. За такого формату перед ді-джеєм стає завдання номер один - надати їй нового звучання, не втративши головний меседж", - додали вони.

Харчишин каже, що ремікси не для "шоу-бізнесу", а скоріш за все для музикантів, так би мовити, для внутрішнього прослуховування. Однак, цей ремікс, каже артист, точно має здивувати українців.

Почути акустичну версію пісні та інші треки "Другої Ріки" можна буде на благодійному концерті "ІНША РІКА" 8 жовтня у Києві.