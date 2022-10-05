"Может произойти все, что угодно": Валерий Харчишин рассказал о сыне, который воюет на фронте

Сейчас Дмитрий служит на севере Украины и Харчишин говорит, что его сын очень изменился - превратился из мальчика в мужчину, настоящего воина. Несмотря на это, артист продолжает переживать за сына, понимая, что на войне может случиться все что угодно.

Ранее сын звезды не служил в рядах ВСУ. Дмитрий окончил философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

"Страшно было, когда он только ушел. Когда я приехал и начал хаотично ему показывать, как разбирать ружье... Когда он сказал, что уйдет, я не испугался, мне стало грустно. Я представил, что может произойти все что угодно. Никто не знает, насколько эта война, в каком количестве они к нам заходят", - поделился певец.

Валерий Харчишин рассказал о сыне, который сейчас на войне (скрин)

Сначала сын Харчишина был в терробороне, затем получил военный билет и официально стал военным.

"Когда я впервые к нему приехал, вышел ко мне такой ботан в очках, он их всю жизнь носит. Его хотелось обнять и не пускать никуда. Думаю: что он здесь делает, для чего он здесь? Понятно, что я его не отговаривал. Это очень мужественный шаг. Особенно для него", - рассказал музыкант.

Харчишин отметил, что сейчас в ВСУ находится не только его сын, но и двоюродный брат. Потому он очень боится за жизнь родных.

Добавим, что группа "Друга Ріка" недавно представила ремикс на свою последнюю трогательную песню "Чи ти почув", что создал музыкант и продюсер Андрей Боев.

По словам музыкантов группы, создавать ремиксы на песни "балладной формы" - сложная задача.

"Банальным изменением темпа не обойтись. При таком формате перед ди-джеем становится задача номер один - придать ей новое звучание, не потеряв главный месседж", - добавили они.

Харчишин говорит, что ремиксы не для "шоу-бизнеса", а скорее всего, для музыкантов, так сказать, для внутреннего прослушивания. Однако этот ремикс, говорит артист, точно должен удивить украинцев.

Услышать акустическую версию песни и другие треки "Другої Ріки" можно будет на благотворительном концерте "ІНША РІКА" 8 октября в Киеве.