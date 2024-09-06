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"Може станеться щось погане". Дружина Павліка схвилювала емоційним відео у сльозах

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка раніше поділилася результатами генетичної діагностики її сина, вийшла заплакана у соцмережах і розповіла, що сталося.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Деталі

Так, фоловери Катерини помітили, що вона зникла зі stories після того, як пообіцяла розповісти детальніше про генетичну діагностику її 3-річного синочка Михасика.

Блогерка вийшла на зв'язок, пояснивши, що вона досі не може усвідомити результати тесту.

"Я не можу ніяк усвідомити результати генетичного тесту, хоча я і не знаю, що усвідомлювати. Я досі в шоці з того, що професор Микитнко вимовив у двох словах... я не знаходжу собі місце. Мені дуже важко", - написала Репяхова.

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Українських джерел, з яких можна було б хоча б щось дізнатися про це, каже вона, взагалі немає.

Також дружина Віктора Павліка розповіла, що того дня, коли вона отримала результати діагностики, блогерка записалася до іншого генетика.

"Сподіваюсь, що сьогодні увечері мені хтось щось пояснить", - сказала Катерина.

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Репяхова також додала: вона жалкує, що зробила той аналіз. Через те, що генетика є молодою наукою, можуть виникнути неточності.

"Може станеться щось погане, а може ні. Але на*ера мені знати, що може станеться щось погане? Навіщо мені тримати це в голові?!", - поділилася інфлюенсерка.

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Нагадаємо, раніше бізнесвумен називала діагноз хлопчика й ділилася, що затримку мовлення сина спричинила інфекція, яку вона безсимптомно перенесла під час вагітності.

Незважаючи на попередні медичні висновки, дружина співака вирішила провести генетичні дослідження, щоб остаточно виключити спадковий фактор. Зрештою Катерина поділилася результатами аналізів і зізналася, що дуже переживала через їхню розшифровку.

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

На щастя, лікарі не виявили у 3-річного Михася спадкових відхилень, що заспокоїло Репяхову. Однак спеціалістка все ж виявила зміни в одному з генів.

Вона зазначила, що під час внутрішньоутробного розвитку плода відбулися зміни в гені, які призвели до затримки психомовного розвитку малюка.

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