"Может произойдет что-то плохое". Жена Павлика взволновала эмоциональным видео в слезах

Подробности

Так, фоловеры Екатерины заметили, что она исчезла из stories после того, как пообещала рассказать подробнее о генетической диагностике ее 3-летнего сыночка Михасика.

Блогерша вышла на связь, объяснив, что она до сих пор не может осознать результаты теста.

"Я не могу никак осознать результаты генетического теста, хотя я и не знаю, что осознавать. Я до сих пор в шоке от того, что профессор Микитнко произнес в двух словах... я не нахожу себе место. Мне очень тяжело", - написала Репяхова.

Скриншот

Украинских источников, из которых можно было хотя бы что-то узнать об этом, говорит она, вообще нет.

Также жена Виктора Павлика рассказала, что в тот день, когда она получила результаты диагностики, блогерша записалась к другому генетику.

"Надеюсь, что сегодня вечером мне кто-то что-то объяснит", - сказала Екатерина.

Скриншот

Репяхова также добавила: она сожалеет, что сделала этот анализ. Так как генетика является молодой наукой, могут возникнуть неточности.

"Может произойти что-то плохое, а может нет. Но на*ера мне знать, что может произойти что-то плохое? Зачем мне держать это в голове?!", - поделилась инфлюэнсерша.

Скриншот

Напомним, ранее бизнесвумен называла диагноз мальчика и делилась, что задержку речи сына вызвала инфекция, которую она бессимптомно перенесла во время беременности.

Несмотря на предварительные медицинские выводы, жена певца решила провести генетические исследования, чтобы окончательно исключить наследственный фактор. В конце концов, Екатерина поделилась результатами анализов и призналась, что очень переживала из-за их расшифровки.

Екатерина Репяхова с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

К счастью, врачи не обнаружили у 3-летнего Михаила наследственных отклонений, что успокоило Репяхову. Однако специалист все же обнаружила изменения в одном из генов.

Она отметила, что во время внутриутробного развития плода произошли изменения в гене, которые привели к задержке психоязычного развития малыша.