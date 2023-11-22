Може напасти на людину. У Чорнобилі показали небезпечного звіра, активного ночами

Кабан у Чорнобилі

Дикі кабани досить сильні та небезпечні звірі, яких у лісі треба остерігатися, а не милуватися під час випадкової зустрічі. Можливо, тварина перша піде від вас.

"Однак є кілька причин, через які дикий кабан (свиноматка) може напасти на людину: під час шлюбного сезону; під час полювання; при самозахисті або захисті дитинчат; якщо тварина поранена та страждає від болю", - сказано в повідомленні.

До речі, шлюбний період у тварин у грудні. Самці зазвичай виборюють контроль над 1-3 самками, але іноді це число може досягати восьми.

Після сезону спарювання самці йдуть. Самка зазвичай наприкінці квітня - на початку травня народжує від 4 до 8 поросят, хоча відомі випадки народження до 13 поросят.

Одним із небезпечних захворювань для диких свиней є африканська чума. У 2015 році в Україні випадки захворювання диких свиней на цю хворобу були зафіксовані в ряді областей. З метою боротьби з хворобою здійснювався відстріл тварин, причому на Київщині заплановано повний відстріл цих тварин у природі.

Дика свиня - це переважно нічна та всеїдна тварина.

Дикий кабан у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)