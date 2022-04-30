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Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)

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Буча, Суббота 30 апреля 2022 10:41
Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото) Российские солдаты совершали преступления в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Преступления российских военных в Буче Киевской области поставили на уши весь мир. Такой жестокости давно не знали в войнах. Россияне убивали, насиловали, мародерили.

Советник Офиса президента Алексей Арестович показал лица солдат РФ, которые подозреваются СБУ в военных преступлениях против украинского народа.

Предполагается, что именно солдаты из 64 российской мотострелковой бригады совершали тяжелые военные преступления в Буче Киевской области.

"Если вы находитесь на оккупированных территориях, ограничьте свое взаимодействие с оккупантами до минимума или избегайте его вовсе.
Никаких попыток выстроить отношения, если вы не специалист в этих вопросах, предпринимать не следует", - предупредил Арестович.

Также он добавил, что 80% всех жертв были предварительно знакомы с убийцами и насильниками — примерно общая статистка в мирной жизни и на войне. Переночевать, помочь, чай, поговорить — в любую следующую секунду может закончиться выстрелом.

Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)

Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)Оккупанты, которые зверствовали в Буче (фото: instagram.com/alexey.arestovich)

Напомним, что следствие идентифицировало 10 российских военных, которые пытали мирных жителей в Буче.

Также ранее мэр Бучи заявил, что российские оккупанты убивали мирных жителей по спискам.

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