Арестович показал лица солдат, подозреваемых в зверствах в Буче (фото)

Преступления российских военных в Буче Киевской области поставили на уши весь мир. Такой жестокости давно не знали в войнах. Россияне убивали, насиловали, мародерили.

Предполагается, что именно солдаты из 64 российской мотострелковой бригады совершали тяжелые военные преступления в Буче Киевской области.

"Если вы находитесь на оккупированных территориях, ограничьте свое взаимодействие с оккупантами до минимума или избегайте его вовсе.

Никаких попыток выстроить отношения, если вы не специалист в этих вопросах, предпринимать не следует", - предупредил Арестович.



Также он добавил, что 80% всех жертв были предварительно знакомы с убийцами и насильниками — примерно общая статистка в мирной жизни и на войне. Переночевать, помочь, чай, поговорить — в любую следующую секунду может закончиться выстрелом.

Оккупанты, которые зверствовали в Буче (фото: instagram.com/alexey.arestovich)