Оккупанты впятером изнасиловали 14-летнюю девочку: она беременна и намерена рожать
В Буче российские военные отличились небывалыми зверствами, помимо убийств, они насиловали женщин и детей, очень часто на глазах родителей. 14-летняя девочка, которая пережила насилие от солдат РФ, сейчас беременна.
Об этом рассказала психолог Александра Квитко.
История 14-летней украинки
Несовершеннолетнюю девочку в Буче изнасиловали пять российских военных. Сейчас она беременна. Несмотря на то, что биологический отец ребенка - оккупант, она намерена оставлять малыша. Врачи сказали ей, что если сделать аборт, в будущем она не сможет иметь детей. Теперь психолог помогает девушке принять этого ребенка.
Изнасилования солдатами РФ
В целом Квитко сейчас работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели из-за изнасилования российскими солдатами.
По состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки Людмилы Денисовой поступило обращение о 101 случае сексуальных преступлений на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.
Среди пострадавших не только женщины, но и мужчины и дети. Самой молодой пострадавшей, с которой работает Александра, 10 лет.
"Часто насилуют девушек 14,15,16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков", - с горечью сообщила психолог.
Отметим, что многие молчат об этом, так как очень сильно бояться и испытывают чувство стыда.
Как мы писали ранее, в Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку.