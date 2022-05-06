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Мій мозок намагався стерти це з пам'яті: спливли нові розповіді про звірства і насильство росіян в Ірпені

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Ірпінь, П'ятниця 06 травня 2022 17:06
Мій мозок намагався стерти це з пам'яті: спливли нові розповіді про звірства і насильство росіян в Ірпені З'явилися нові розповіді про насильство і звірства в Ірпені (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Правозахисниця Оксана Литвівненко розповіла нові деталі про звірства та насильство росіян у Київській області. Вона зараз перебуває у Варшаві та спілкується з жінками, які приїхали до Польщі.

У своєму інтерв'ю для The Guardian Литвиненко розповіла історію однієї родини з села біля Ірпеня.

Правозахисниця зізнається, що чула про те, що російські солдати влаштували в Бучі, Ірпені та інших містечках Київської області. Але з жертвами насильства вона не стикалася. А потім вона поспілкувалася з українською сім'єю - жінка 70 років і її дочка 50 років, яка хвора на рак.

Цих жінок лікували добровольці-медики з французької місії. 50-річна жінка була дуже сильно хвора, і лікарі не могли повірити, що хтось з такою дірою в животі, без бинтів, так відчайдушно намагався втекти, що подолав шлях у багато годин і кілометрів.

Онук жінки служив в одній з українських військових бригад, яка першою прийшла у звільнені райони. Вона розповіла, що хлопець фотографував те, що там побачив. І деякі фотографії показав бабусі, а та – правозахисниці.

Онук одного разу повернувся з чергування, прийшов до неї та почав благати покинути Україну негайно. Він пояснював, що російські військові ґвалтують і вбивають жінок. Але вона все одно відмовлялася. У розпачі він показав їй моторошні фотографії, які змусили її передумати.

На одній з фотографій було повішене тіло молодої жінки. Їй було не більше 14 років. Онук розповів, що він прочісував ліс у пошуку мертвих тіл і виявив неймовірне звірство – повішених молодих дівчат.

"Він підняв голову і побачив цих дівчат, що звисають з дерев, всі вони були дуже молоді. Вони були оголені та розірвані. Вона сказала, що онук вже передав фотографії українським слідчим, які збирали докази військових злочинів", - розповіла Литвиненко.

Вона зізнається, що не була готова побачити щось подібне. В Україні багато фотографій того, що сталося в Бучі, але в Польщі вони не набули широко поширення.

"Відтоді, як вона показала мені їх, я думаю, що мій мозок намагався стерти це з пам'яті, я навіть не можу відтворити їх з пам'яті", - додала правозахисниця.

Як тільки 70-річна українка побачила ці фотографії, вона поїхала в лікарню, де проходила лікування її дочка в онкологічному відділенні. Вона просто увійшла в палату, дістала внутрішньовенну крапельницю і допомогла дочці дійти до будинку. А потім вони просто поїхали.

Коли на кордоні їх зустріли волонтери, машина була майже повністю розбита. Замість вікон - фольга, фари побиті. А пенсіонерка сказала, що вони не зупинялися відтоді, як виїхали з дому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Арестович показав обличчя солдатів, яких підозрюють у звірствах у Бучі.

А також розповідали про те, що російські окупанти вп'ятьох зґвалтували 14-річну дівчинку, вона зараз вагітна.

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