"Мою страну и народ бомбят": Милла Йовович эмоционально высказалась о войне в Украине

По словам Миллы, ее сердце разбито.

"Я с разбитым сердцем и ошеломлена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья прячутся. Моя кровь и мои корни походят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных осколках", - написала она.

Актриса таукже вспомнила о войне на родине ее отца - в бывшей Югославии.

"Я помню войну на родине моего отца в бывшей Югославии и рассказы моей семьи о травмах и терроре, которые они пережили. Война. Всегда война. Лидеры, которые не могут принести мир. Бесконечная сила империализма. И всегда народ расплачивается кровью и слезами", - добавила Йовович.

Также звезда прикрепила ссылки в профиле на организации, которые могут помочь украинцам.

Отметим, что Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве.