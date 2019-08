Моя первая леди: Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой

Владимир Зеленский опубликовал нежный снимок со своей супругой Еленой. Президент разместил фото на своей официальной Facebook-странице, сопроводив его трогательной подписью.

В кадре Владимир Зеленский идет в сопровождении своей супруги, коллег и охраны.

На Елене Зеленской надето длинное красное платье-вышиванка, а на ногах светлые туфли-лодочки на каблуке.

"Моя первая леди в красном! (My First Lady in red!)", - такой подписью президент сопроводил снимок.

Владимир Зеленский восхитил фото первой леди (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

Публикация президента, проявляющего искреннее восхищение своей супругой, вызвала небывалый восторг подписчиков.

Очень желаю, чтобы у вас все получилось, терпения вам.

Вы - суперовая пара! Мы верим вам, Володя!

Невероятно красивые наша первая леди и президент.

Как приятно смотреть. На молодых, энергичных - красивое поколение!

Вы замечательная пара и наш подарок судьбы! Будьте счастливы!

Нашей первой леди здоровья и терпения.

К слову, не так давно сеть была озадачена такси, которое заметили в кортеже Владимира Зеленского. Пользователи сети, просмотревшие странное видео, теряются в догадках.

Ранее мы публиковали топ-5 самых лучших флешмобов и челенджей, которые когда либо организовывал Владимир Зеленский.