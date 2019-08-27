Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

Володимир Зеленський викликав захват своїм ставленням до дружини
Володимир Зеленський опублікував ніжний знімок зі своєю дружиною Оленою. Президент розмістив фото на своїй офіційній Facebook-сторінці, супроводивши його зворушливим підписом.
В кадрі Володимир Зеленський йде в супроводі своєї дружини, колег і охорони.
На Олені Зеленській вдягнена довга червона сукня-вишиванка, а на ногах світлі туфлі-човники на підборах.
"Моя перша леді в червоному! (My First Lady in red!)", - таким підписом президент супроводив знімок.
Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)
Публікація президента, що виявляє щире захоплення своєю дружиною, викликала неабиякий захват підписників.
Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)
Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)
До речі, не так давно мережа була спантеличена таксі, яке помітили в кортежі Володимира Зеленського. Користувачі мережі, що проглянули дивне відео, губляться в здогадках.
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