ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Молюся, щоб моя країна припинила війну": Земфіра засудила Росію на концерті

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 13:43
"Молюся, щоб моя країна припинила війну": Земфіра засудила Росію на концерті Земфіра засудила Росію за війну в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російська співачка Земфіра, яка ще 24 лютого засудила політику Путіна, зробила неочікувану заяву на концерті на Кіпрі. У місті Лімассол вона сказала, що молиться за припинення війни і хоче, щоб Росія її зупинила.

Відео опублікували на сторінці фан-клубу співачки.

46-річна Земфіра покинула Москву й відкрито виступає проти війни в Україні. На концерті вона розчулила кіпрську публіку антивоєнною заявою.

"Сьогодні 228 день війни. 228 день пекла, яке стало реальністю. Я весь цей час багато думала, розмовляла з собою про це. Я не люблю та не вмію говорити зі сцени, але я кожного дня молюся, щоб війна припинилася. Щоб моя країна припинила цю війну", - заявила Земфіра.

&quot;Молюся, щоб моя країна припинила війну&quot;: Земфіра засудила Росію на концерті

Земфіра засудила Росію на концерті (скрін)

Після цих слів вона виконала свій антивоєнний трек "Не стреляйте" та показала кліп, який перевипустила в березні 2022 року. У ньому є кадри війни в Україні та затримання росіян.

Також публіка підтримала Земфіру оплесками й вигуками "Ні війні". До того ж фанати зірки у залі підняли український прапор.

Раніше ми повідомляли, як російські зірки, які підтримали вбивство Путіним українців.

Також ми писали, що російський музикант Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
певец