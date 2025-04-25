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Мова, риба і емоції: як з'явився вислів "ревіти білугою" та де ми все життя помиляємося?

Звідки пішов вираз "ревіти білугою" та де ми робимо помилку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому саме білуга стала символом безнадійного плачу? Цей вираз, який часто звучить у розмовах, приховує в собі цілу історію емоцій, що важко стримати.

Що означає вислів "ревіти білугою", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка в YouTube.

Є одна цікава особливість нашої мови - фразеологізм "ревіти білугою". Напевно, кожен з вас хоча б раз чув це вираження, коли йдеться про гучний плач або крик. 

Однак, чи замислювались ви, чому саме білуга стала символом такого розпачливого крику?

Річ у тому, що білуга - це морська риба, яка, як і більшість інших риб, є повністю німою. 

Виникає питання: чому у народі використовується цей вислів для опису гучного плачу, якщо сама білуга не здатна видавати жодних звуків? І ось тут ми підходимо до помилки.

Насправді правильно було б казати "ревіти білухою". Білуха - це вид морського ссавця, який належить до родини дельфінових і може досягати 6 метрів у довжину і важити до півтори тонни.

Саме вона має здатність видавати голосні звуки, схожі на рев. Тому замість маловідомої "білухи" в народі поширилася помилкова "білуга", і цей вираз затвердився в нашій мові.

 

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