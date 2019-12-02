Мотыляет и колбасит: Укрзализныця влипла в новый скандал

Укрзализныцю снова разнесли в пух и прах за сервис в поездах
Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за условий, которые предлагает ведомство не за такие уж и малые деньги. О новом инциденте сообщил пользователь Facebook Антон Гужел. По словам украинца, в поезде №769 Киев-Каменец-Подольский очень душно и жарко. Также сам поезд очень сильно трясет. Мужчина называет это "мотыляет и колбасит".
Пользователи сети прокомментировали жалобу Антона Гужела и порекомендовали ему держаться.
Грязный и ободранный хлев: Укрзализныця влипла в новый скандал