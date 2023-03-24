ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Моторошно досі": вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила в аварію

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 09:45
"Моторошно досі": вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила в аварію Євгенія Емеральд потрапила в аварію (instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Тетяна Самарук

Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк потрапила в аварію. Вона розповіла, що машина дуже сильно пошкодилась.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо

Після аварії снайперка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Вона не розповіла, як саме сталося ДТП, проте пообіцяла зовсім скоро розкрити всі деталі та показати в якому стані авто.

"Моторошно досі. Я ціла, але дуже сильно стресонула. Прикро за машину. Ці гроші я не намалювала. Вона дісталася мені тяжкою працею. Рік, як більше немає ювелірного бізнесу, який дозволив мені купити машину", - сказала Емеральд.

Вона додала, що це перша в її життя аварія і за 15 років її стажу ніколи такого не траплялось.

"Вчора був вибір, або лобове зіткнення - лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною і звернути в право і розбити її. Тому я обрала другий варіант. Добре, що всі живі та здорові. Так боляче за машину, бо я її купила за свої кошти. Це дуже не в тему перед пологами, але все що відбувається, відбувається на краще" - додала захисниця.

&quot;Моторошно досі&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила в аваріюСнайперка Емеральд потрапила в страшну аварію (скриншот)

Чи постраждала снайперка

Жанна Д'Арк подякувала людям за підтримку і зазначила, що вони з дитиною не постраждали.

"Не знаю, чи підлягає ремонту мій бойовий кар, але спасибі Богу, що взяв грошима", - додала снайперка.

&quot;Моторошно досі&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила в аварію

Снайперка Емеральд потрапила в страшну аварію (скриншот)

Раніше Емеральд розповідала, що потрапила у лікарню, адже за місяць вже двічі перехворіла на грип.

Також Жанна Д'Арк зізналася, за що її мучить совість. Вона розповіла, що їй зараз дуже важко жити.

Читайте РБК-Україна в Google News
снайперы Євгенія Емеральд