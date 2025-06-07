Моторошний прогноз: чому до 2300 року мегаполіси стануть привидами і населення різко скоротиться

ШІ-катастрофа? Професор прогнозує спустошення світу

Професор інформатики Субхаш Как, автор книги "Ера штучного інтелекту" з Університету штату Оклахома, б'є на сполох, прогнозуючи, що до 2300 року населення Землі може становити лише 100 мільйонів людей.

Ця цифра ледь перевищує нинішню кількість мешканців Великої Британії (близько 70 мільйонів). За його словами, головним винуватцем такого катастрофічного сценарію є штучний інтелект, який замінить "буквально все".

"Комп’ютери чи роботи ніколи не будуть свідомими, але вони робитимуть буквально все, що робимо ми, тому що більшу частину того, що ми робимо в нашому житті, можна замінити", - пояснює професор Как.

Він підкреслює, що ШІ візьме на себе навіть процеси прийняття рішень в офісах, що матиме руйнівні наслідки для суспільства та світової спільноти.

Безробіття та обвал народжуваності

Професор Как вважає, що наслідком масового знищення робочих місць стане стрімке падіння народжуваності. Люди просто перестануть народжувати дітей, розуміючи, що майбутнє їхніх нащадків буде позбавлене можливостей для працевлаштування.

"Є демографи, які припускають, що внаслідок цього населення світу скоротиться, і воно може впасти до 100 мільйонів людей на всій планеті Земля у 2300 чи 2380 році. Всього 100 мільйонів, зараз це близько 8 мільярдів", - підкреслює Как.

Він вказує на вже існуючі тенденції скорочення населення в Європі, Китаї, Японії, а особливо швидке падіння фіксується в Кореї.

Хоча ці тенденції дуже важко повернути назад, професор Как переконаний, що відчуття відсутності майбутнього для дітей, а також надзвичайні витрати на їх виховання (як це відбувається, наприклад, у США), стануть ключовими факторами.

Міста-привиди та вимирання людства

Якщо населення Землі скоротиться до 100 мільйонів, це означатиме, що найбільші міста світу, такі як Нью-Йорк і Лондон, перетворяться на безлюдні міста-привиди.

"Увесь світ буде спустошений. Люди насправді не мають жодного уявлення, що їх чекає", - зазначає професор Как, додаючи, що його прогнози ґрунтуються на зібраних даних.

Ці побоювання поділяють й інші впливові постаті. Мільярдер Ілон Маск неодноразово заявляв, що людство одного дня може зіткнутися з вимиранням через штучний інтелект та низький рівень народжуваності. Професор Как не виключає такої можливості.

"Чи може людство вимерти? Хто знає?" - риторично запитує він, згадуючи слова Маска про можливу потребу колонізації космосу, щоб у разі планетарної катастрофи на Землі життя могло відновитися деінде.

Хоча це звучить як наукова фантастика, Как наполягає: "Абсолютно точно можна сказати, що прямо на наших очах відбувається колапс населення".