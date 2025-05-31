Глобальна катастрофа у 2025 році? Чотири відомих екстрасенси дали моторошний прогноз для людства

У сучасному світі, сповненому конфліктів та невизначеності, погляди багатьох звернені до пророцтв. Чотири найвідоміші екстрасенси - Баба Ванга, Нострадамус, Атос Саломе та Ніколя Аужула - одностайно попередили про одну й ту саму моторошну подію, яка, за їхніми словами, має статися у 2025 році.

Про що попереджали людство одразу чотири відомих екстрасенси й що може статися у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Світ балансує на межі глобальних потрясінь, і, за словами чотирьох найвідоміших екстрасенсів, 2025 рік може стати фатальним.

Болгарська містик Баба Ванга, французький астролог XVI століття Нострадамус, бразильський екстрасенс Атос Саломе та лондонський гіпнотерапевт Ніколя Аужула - усі вони, незалежно одне від одного, зробили одне й те саме моторошне пророцтво: цього року світ може сколихнути руйнівна війна, що призведе до катастрофічних наслідків.

Моторошні передбачення від відомих віщунів

Баба Ванга, яку називають "Нострадамусом Балкан", раніше вже вражала точністю своїх прогнозів, передбачивши теракти 11 вересня, смерть принцеси Діани та піднесення Китаю.

А ще вона попереджала, що Європу у 2025 році охопить руйнівна війна, яка ознаменує "падіння людства" та "спустошить" населення.

Цікаво, що її передбачення щодо нищівних землетрусів цього року вже почали збуватися, оскільки М'янма та Таїланд зіткнулися з руйнівними поштовхами минулого місяця.

Нострадамус у своїй знаменитій "Книзі Пророцтв", написаній у 1555 році, також попереджав про велику війну, що торкнеться Великої Британії.

Він писав: "Коли ті, хто приїжджає з європейських земель, побачать, як Англія встановила свій трон позаду. З її флангів точаться жорстокі війни".

За його словами, "королівство буде позначено жорстокими війнами, що виникнуть вороги зсередини та ззовні. Велика моровиця з минулого повернеться, немає смертоноснішого ворога під небом".

Атос Саломе, 38-річний бразильський екстрасенс, якого називають "Живим Нострадамусом", також передбачає неминучу Третю світову війну.

Саломе відомий тим, що правильно прогнозував пандемію коронавірусу, смерть королеви Єлизавети II та глобальний збій у роботі Microsoft.

Він попередив, що "найгірше ще попереду" і наголосив на зростанні проблем, пов'язаних із кібервійною та використанням технологій як основних форм бойових дій у XXI столітті. "Це війна не просто людей, а й машин", - зауважив він.

Лондонський гіпнотерапевт Ніколя Аужула, якому зараз 38 років, погоджується, що 2025 рік буде "роком, коли у світі бракуватиме співчуття". Він очікує "жахливих актів людського зла та насильства одне щодо одного - в ім'я релігії та націоналізму", передбачаючи, що Третя світова війна може настати до середини цього року.