Жуткий прогноз: почему к 2300 году мегаполисы станут призраками и население резко сократится

ИИ-катастрофа? Профессор прогнозирует опустошение мира

Профессор информатики Субхаш Как, автор книги "Эра искусственного интеллекта" из Университета штата Оклахома, бьет тревогу, прогнозируя, что к 2300 году население Земли может составлять всего 100 миллионов человек.

Эта цифра едва превышает нынешнее количество жителей Великобритании (около 70 миллионов). По его словам, главным виновником такого катастрофического сценария является искусственный интеллект, который заменит "буквально все".

"Компьютеры или роботы никогда не будут сознательными, но они будут делать буквально все, что делаем мы, потому что большую часть того, что мы делаем в нашей жизни, можно заменить", - объясняет профессор Как.

Он подчеркивает, что ИИ возьмет на себя даже процессы принятия решений в офисах, что будет иметь разрушительные последствия для общества и мирового сообщества.

Безработица и обвал рождаемости

Профессор Как считает, что следствием массового уничтожения рабочих мест станет стремительное падение рождаемости. Люди просто перестанут рожать детей, понимая, что будущее их потомков будет лишено возможностей для трудоустройства.

"Есть демографы, которые предполагают, что в результате этого население мира сократится, и оно может упасть до 100 миллионов человек на всей планете Земля в 2300 или 2380 году. Всего 100 миллионов, сейчас это около 8 миллиардов", - подчеркивает Как.

Он указывает на уже существующие тенденции сокращения населения в Европе, Китае, Японии, а особенно быстрое падение фиксируется в Корее.

Хотя эти тенденции очень трудно повернуть вспять, профессор Как убежден, что ощущение отсутствия будущего для детей, а также чрезвычайные расходы на их воспитание (как это происходит, например, в США), станут ключевыми факторами.

Города-призраки и вымирание человечества

Если население Земли сократится до 100 миллионов, это будет означать, что крупнейшие города мира, такие как Нью-Йорк и Лондон, превратятся в безлюдные города-призраки.

"Весь мир будет опустошен. Люди на самом деле не имеют никакого представления, что их ждет", - отмечает профессор Как, добавляя, что его прогнозы основываются на собранных данных.

Эти опасения разделяют и другие влиятельные фигуры. Миллиардер Илон Маск неоднократно заявлял, что человечество однажды может столкнуться с вымиранием из-за искусственного интеллекта и низкого уровня рождаемости. Профессор Как не исключает такой возможности.

"Может ли человечество вымереть? Кто знает?" - риторически спрашивает он, вспоминая слова Маска о возможной необходимости колонизации космоса, чтобы в случае планетарной катастрофы на Земле жизнь могла восстановиться в другом месте.

Хотя это звучит как научная фантастика, Как настаивает: "Абсолютно точно можно сказать, что прямо на наших глазах происходит коллапс населения".