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За мотивами "Бріджертонів". Як зробити зачіску з романтичними кучерями: покрокове відео

Як зробити зачіску з кучерями (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Новий сезон "Бріджертонів" мало кого залишив байдужим. І особливу увагу отримала Пенелопа, яка з другорядної героїні перетворилася на красуню. Її зачіска має фантастичний вигляд, але повторити її зможе будь-яка дівчина.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогерка з ніком Geena Hunt показала в Instagram, як накрутити ідеальні локони та вкласти волосся так, аби воно перетворило вас на принцесу.

Зачіска Пенелопи - як повторити такі кучері 

Спочатку блогерка відокремила гривку. Скрутіть передні пасма та підколіть їх, аби нічого звисало.

Потім, як показано на відео, потрібно накрутити волосся. Для цього знадобиться звичайна плойка або ж модні стайлери. Не забувайте про термозахист.

Потім підколіть усі пасма так, аби зберегти "хвилю". Далі, коли імпровізовані "бігуді" охолонуть, починайте обережно розплітати пасма. Не тягніть їх, аби не зруйнувати кучері.

Гривку накрутіть на меншу плойку, аби пасма ніжно обрамляли ваше обличчя. Обережно прочешіть волосся, а потім підколіть пасма (як показано на відео), аби створити більш виразну "хвилю".

На цьому все, можете зафіксувати зачіску засобами для стайлінгу. Також стиль "Бріджертонів" допоможе відтворити ніжний макіяж.

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