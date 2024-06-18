По мотивам "Бриджертонов". Как сделать прическу с романтическими кудрями: пошаговое видео

Прическа Пенелопы - как повторить такие кудри

Сначала блогерша отделила челку. Скрутите передние пряди и подколите их, чтобы ничего не свисало.

Затем, как показано на видео, нужно накрутить волосы. Для этого понадобится обычная плойка или модные стайлеры. Не забывайте о термозащите.

Затем подколите все пряди так, чтобы сохранить "волну". Дальше, когда импровизированные "бигуди" остынут, начинайте осторожно расплетать пряди. Не тяните их, чтобы не разрушить кудри.

Челку накрутите на плойку поменьше, чтобы пряди нежно обрамляли ваше лицо. Осторожно прочешите волосы, а затем подколите пряди (как показано на видео), чтобы создать более выразительную "волну".

На этом все, можете зафиксировать прическу средствами для стайлинга. Также стиль "Бриджертонов" поможет подчеркнуть нежный макияж.