З мосту у Києві впала величезна конструкція: що це виявилося (відео)

Деталі події на Південному мосту у Києві

Патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП. 30 квітня громадяни стали очевидцями події, як металева конструкція впала з вантажівки до Дніпра.

"Очевидці не розгубилися, встигли зняти та ще номер авто запам'ятати. Адже водій одразу втік з місця події", - сказано в повідомленні поліції.

Патрульні за допомогою інформаційних баз та камер відеоспостереження оперативно розшукали 37-річного порушника. З'ясувалося, що сталося все ненавмисно.

Чоловік повідомив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, що перекинувся під час руху.

Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП та викликали слідчих.