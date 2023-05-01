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С моста в Киеве упала огромная конструкция: что это оказалось (видео)

В Киеве с моста упала конструкция (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 30 апреля на Северном мосту в воду упала металлическая конструкция, которую удерживал грузовик с краном-манипулятором. Многие киевляне начали говорить, что в воду сбросили МАФ.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что это было на самом деле.

Детали происшествия на Южном мосту в Киеве

Патрульные оперативно разыскали водителя, покинувшего место ДТП. 30 апреля граждане стали очевидцами события, как металлическая конструкция рухнула с грузовика в Днепр.

"Очевидцы не растерялись, успели снять и еще номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении полиции.

Патрульные с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения оперативно разыскали 37-летнего нарушителя. Выяснилось, что случившееся произошло ненамеренно.

Мужчина сообщил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный опрокинувшийся во время движения груз.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей.

Напомним, что в Киеве наблюдаются проблемы с подачей воды на левом берегу.

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Киевміст