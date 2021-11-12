Міст Патона в Києві сиплеться прямо в Дніпро: спливло відео

У Києві одна з головних споруд через Дніпро - міст Патона - руйнується на очах. Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому з моста у воду падають шматки, а Віталій Кличко каже, що "щоранку молиться", щоб з ним все було в порядку.

Дивіться нижче в матеріалі Styler - у якому стані найстаріший столичний міст.

На кадрах видно, що через вібрацію, створювану автомобілями, міст потроху "йде" в Дніпро.

Відео: міст Патона руйнується (t.me/vartovi_kyiv)

У Києві було 70 аварійних мостів ще зовсім недавно

Віталій Кличко нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що інфраструктура Києва - його головний біль.

"Щоранку я молюся, щоб і з мостом Патона все було нормально. Тому що він знаходиться в аварійному стані", - заявив Кличко.

Мер додав, що після того, як від Шулявського мосту стали відпадати частини фракцій, він дав завдання перевірити стан цих споруд у столиці. І був шокований.

"70 мостів у Києві знаходиться в аварійному стані. За цей час ми 30 вже зробили... Але можете собі уявити, - це колосальні гроші", - додав градоначальник.

Мосту Патона цього року стукнуло аж 68 років, а будувати його почали аж 81 рік тому

Міст Патона - найстаріший автомобільний міст у Києві. Його будівництво розпочато ще в 1940 році, але планам завадила війна. А 5 листопада 1953-го на мосту відкрили автомобільний рух.

Київський міст став першим у світі суцільнозварним мостом, хоча на час його будівництва ніхто не вірив у те, що споруда завдовжки в 1543 метрів не завалиться.

Пізніше міст став одним з найбільших в Європі, а в 1995 році Американська асоціація зварювання визнала його унікальною у своєму роді спорудою.

До слова, до 2004 року по мосту ходив трамвай.