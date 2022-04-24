Москвичи едва не раздавили батюшку из-за бесплатных яиц (видео)

Россияне снова позорно отличились. На этот раз во время празднования Пасхи. Тут и за бесплатные пасхальные яйца толклись, да так, что чуть батюшку не снесли, и шоколадными яйцами в церквях кидались.

Недавно в сети появилось несколько видео, которые показывают все российское нутро.