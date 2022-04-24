Москвичи едва не раздавили батюшку из-за бесплатных яиц (видео)
Россияне снова позорно отличились. На этот раз во время празднования Пасхи. Тут и за бесплатные пасхальные яйца толклись, да так, что чуть батюшку не снесли, и шоколадными яйцами в церквях кидались.
Недавно в сети появилось несколько видео, которые показывают все российское нутро.
Раздача бесплатных яиц происходила в Москве. Здесь собрались сотни людей, которые хватали у зажатого батюшки освященные яйца.
Священник едва выжил из-за жадности своих "сограждан".
А на втором видео в одном из храмов батюшка решил пометать яйцами в своих верующих. Яички были шоколадные и благодарная толпа с удовольствием поиграла в игру "Батюшка и яйца".
Смотрите видео, демонстрирующее убогость "великого народа":
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