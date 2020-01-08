В Москве жестоко избили сына Жванецкого: что произошло

Сына Жванецкого Дмитрия избили в Москве (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сын Михаила Жванецкого Дмитрий был госпитализирован в московскую клинику

Сын народного артиста Украины Михаила Жванецкого 24-летний Дмитрий был избит в столице РФ Москве. В результате инцидента парень оказался в больнице. Об этом 8 января передает Mash на своем Telegram-канале.

Младший сын знаменитого одессита и писателя-сатирика, который переехал из Украины в Россию, этой ночью вместе с другом Филиппом Гинзбургом попал в неприятную историю в ресторане-караоке.

Сообщается, что после отдыха в одном из заведений на Минской улице молодые люди зашли в караоке и стали свидетелями, как парни обижают девушку.

Дмитрий решил заступиться и пошел к хулиганам требовать извинений. Вспыхнул конфликт, который перерос в драку возле ресторана.

Жванецкого-младшего с приятелем избили и госпитализировали с множеством травм.

У Дмитрия покалечена нога, а у Филиппа - гематомы головы и перелом носа.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием (Фото: соцсети)

У 85-летнего Михаила Жванецкого пятеро детей: Ольга, Елизавета, Андрей, Максим и Дмитрий.

Около года назад легендарный украинский писатель и артист получил от президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" ІІІ степени.

Михаил Жванецкий стал Народным артистом Украины в 1999 году, в 2009 году он получил аналогичный орден в РФ (IV степени), а в 2012 году стал Народным артистом России.

Михаил Жванецкий (Фото: kino-teatr.ru)