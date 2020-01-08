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У Москві жорстоко побили сина Жванецького: що сталося

STYLERПерсони    08.01.2020 - 13:10
У Москві жорстоко побили сина Жванецького: що сталося
Сина Жванецького Дмитра побили в Москві (Фото: колаж РБК-Україна)

Син Михайла Жванецького Дмитро був госпіталізований до московської клініки

Син народного артиста України Михайла Жванецького 24-річний Дмитро був побитий у столиці РФ Москві. В результаті інциденту хлопець опинився в лікарні. Про це 8 січня передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Молодший син знаменитого одесита і письменника-сатирика, який переїхав з України до Росії, цієї ночі разом з другом Філіпом Гінзбургом потрапив у неприємну історію в ресторані-караоке.

Повідомляється, що після відпочинку в одному із закладів на Мінській вулиці молоді люди зайшли до караоке і стали свідками, як хлопці ображають дівчину.

Дмитро вирішив заступитися та пішов до хуліганів вимагати вибачень. Спалахнув конфлікт, який переріс у бійку біля ресторану.

Жванецького-молодшого з приятелем побили та госпіталізували з багатьма травмами.

У Дмитра покалічена нога, а у Філіпа - гематоми голови та перелом носа.

У Москві жорстоко побили сина Жванецького: що сталося

Михайло Жванецький із сином Дмитром (Фото: соцмережі)

У 85-річного Михайла Жванецького п'ятеро дітей: Ольга, Єлизавета, Андрій, Максим та Дмитро.

Близько року тому легендарний український письменник і артист отримав від президента РФ Володимира Путіна орден "За заслуги перед Вітчизною" ІІІ ступеня.

Михайло Жванецький став Народним артистом України в 1999 році, в 2009 році він отримав аналогічний орден в РФ (IV ступеня), а в 2012 році став Народним артистом Росії.

У Москві жорстоко побили сина Жванецького: що сталося

Михайло Жванецький (Фото: kino-teatr.ru)

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