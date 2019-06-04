Побили меня: Джамала, Позитив и Дзидзьо рассказали об издевательствах в школе

На "Голос. Діти" рассказали о буллинге (Коллаж РБК-Украина)

Звездные тренера проекта признались, что их обижали в детстве

Звездные тренеры проекта "Голос. Діти" откровенно рассказали о том, как над ними издевались в школе. Таким образом они решили поддержать 13-летнюю участницу "слепых прослушиваний" Майрамик из Канева, которая постоянно становится объектом для насмешек из-за своей необычной внешности.

Девочка поделилась своими переживаниями с тренерами и вполне по-взрослому высказала мнение, что внешность – это не главное: "Главное то, что у человека внутри, и то, что он чувствует".

Звездные наставники отреагировали на тему буллинга в школах и поделились собственными воспоминаниями о том, как они становились объектами для издевательств в детстве.

"Однажды мне просто натерли лицо виноградом и побили меня, потому что я пела. Мне пришлось рассказать обо всем отцу", - рассказала Джамала.

Позитив признался, что над ним смеялись в школе из-за высокого голоса, так как мутация произошла поздно. "Все считали, что я девочка", - признался артист.

А вот Дзидзьо огласил статистику, по которой те, кто издевается над другими в детстве, во взрослом возрасте не достигают успехов в жизни.

Майрамик Авоян (YouTube/Голос країни)

Кстати, после выхода сериала "Школа", в котором создатели поднимают тему издевательств в украинских школах, фанаты начали писать актерам письма с историями о буллинге. И телеканал "1+1" создал специальный проект для украинских подростков – анонимный онлайн-дневник "Только никому не говори".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе матери 11 детей угрожают избиением и убийством.

А также рассказывали о том, что в Умани в школе избили "особенного" ребенка.