В Москве во время записи интервью прохожие прокричали "Слава Украине!"

В Москве подростки прокричали "Слава Украине!" во время записи интервью с шеф-редактором российского издания The Insider Романом Доброхотовым, с которым вел беседу корреспондент Униан Роман Цимбалюк.

Во время интервью Доброхотов рассказывал об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Видео этого момента Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook.

Цимбалюк начал говорить в ответ "Героям…", а Доброхотов сказал: "… слава!". Российский журналист также отметил, что, видимо, это "прогрессивный район". Украинский журналист признался, что даже растерялся.

В Москве прохожие прокричали "Слава Украине!" (видео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Пользователи сети также прокомментировали это:

Этот момент интервью пересмотрел несколько раз! Прямо не верил в это! Думал постановка! Слишком хорошо, чтобы быть правдой! Но действительно так!!!!

Тонкий момент: эти подростки узнали вас, Роман. Значит, смотрят, интересуются, а это уже хорошо;

"Слава Украине!" уже звучит в Москве - это сила;

Ахаха, на патриарших надпись: "Слава Украине!" стерли, а все равно видно;

Красота;

Есть нормальные среди русских, оказывается.

Напомним, российский политик эпично опозорился из-за Украины в прямом эфире. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину частью России и сравнил состояние страны с "гангреной", которую нужно оперировать.

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