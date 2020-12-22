ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Москві під час запису інтерв'ю перехожі прокричали "Слава Україні!"

Автор: Styler

У Москві підлітки прокричали "Слава Україні!" під час запису інтерв'ю з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим, з яким вів розмову кореспондент Уніан Роман Цимбалюк.

Популярні новини

Під час інтерв'ю Доброхотов розповідав про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відео цього моменту Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Цимбалюк почав говорити у відповідь "Героям...", а Доброхотов сказав: "... слава!". Російський журналіст також зазначив, що, мабуть, це "прогресивний район". Український журналіст зізнався, що навіть розгубився.

У Москві перехожі прокричали "Слава Україні!" (відео: facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Користувачі мережі також прокоментували це:

  • Цей момент інтерв'ю переглянув кілька разів! Прямо не вірив у це! Думав постановка! Занадто добре, щоб бути правдою! Але дійсно так!!!!
  • Тонкий момент: ці підлітки впізнали вас, Роман. Значить, дивляться, цікавляться, а це вже добре;
  • "Слава Україні!" вже звучить в Москві - це сила;
  • Ахаха, на патріарших напис: "Слава Україні!" стерли, а все одно видно;
  • Краса;
  • Є нормальні серед росіян, виявляється.

Нагадаємо, російський політик епічно зганьбився через Україну в прямому ефірі. Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав Україну частиною Росії і порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати.

Раніше білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова в прямому ефірі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Москважурналисты