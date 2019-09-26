ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Москве убили террористку "ЛНР", причастную к трагедии в Одессе (фото) 

STYLERВойна    26.09.2019 - 10:10
В Москве убили террористку "ЛНР", причастную к трагедии в Одессе (фото) 
В Москве убили Екатерину Токаренко из группировки "ЛНР" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Екатерина Токаренко примкнула к боевикам с самого начала войны на Донбассе

В сети сообщили об убийстве в Москве (ФР) террористки из группировки "ЛНР". Тело 29-летней Екатерины Токаренко обнаружили в квартире со следами насильственной смерти. Об этом передает известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.

Предательница Украины была найдена в ванной со сломанной шеей.

Токаренко - уроженка Ивано-Франковска. Проживала в Одессе. С самого начала российской интервенции примкнула к боевикам на Донбассе.

В Москве убили террористку &quot;ЛНР&quot;, причастную к трагедии в Одессе (фото) 

Екатерина Токаренко из группировки "ЛНР" была убита в Москве (Фото из социальных сетей)

Согласно данным на сайте "Миротворец", она была активной участницей антиукраинских акций под руководством известного российского наемника Алексея Ивакина (другие имена: Немец, Зеленый, Алексей Бетрункен, Алексей фон Бетрункен), который с февраля 2014 года занимался приемом и размещением в Одессе российских террористов, участвовавших в событиях на Куликовом поле.

Токаренко за свою деятельность получила от "ЛНРовцев" несколько "наград".

Екатерина Токаренко из группировки "ЛНР" была убита в Москве (Фото: скрин twitter.com/666_mancer)

Как сообщалось ранее, недавно один из российских наемников слил в сеть фото кадровых военных РФ, которые воюют против Украины на оккупированных территориях на Донбассе.

Также мы писали о том, что на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".

Реальный Донецк: показали свежее видео, что стало с оккупированным городом Крутой украинский спецзназ: в сети показали работу закрытого подразделения ВСУ
Новости Украины ОдессаДонбасс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь