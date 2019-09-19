Знатная "рыба": под оккупированной Горловкой воины ВСУ поймали боевика-иностранца

Украинские военные (Иллюстративное фото: facebook.com/hyser.com.ua)

Наемника задержали украинские пехотинцы

На Донбассе военные ВСУ задержали боевика-иностранца, который примкнул к оккупантам еще в 2014 году и с тех пор воюет против Украины. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил нардеп и известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Наемник может быть гражданином одной из стран бывшего СССР. В то же время информация пока не подтверждена.

Боевика задержали украинские пехотинцы на одном из передовых участков зоны проведения операции Объединенных сил - в районе оккупированной "ДНРовцами" Горловки в Донецкой области - несколько дней назад.

"Пленный оказался знатной "рыбой"", - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ захватили в плен под оккупированной Горловкой наемника боевиков - иностранца (Иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Отметим, что на днях в сети появилась информация о том, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по боевикам в районе Горловки - боевая группа одного из пехотных батальонов 53-ой бригады провела удачную операцию в зоне боевых действий и одним точным ударом уничтожила ВОП террористов, расположенный на самом верху террикона.

Бойцы ВСУ разгромили террористов под оккупированной Горловкой (Фото: facebook.com/Юрий Мысягин)

Напомним, ранее сообщали о том, что на Донбассе в Станице Луганской вернули на место украинские флаги.

А также мы писали о том, что бойцы ВСУ двумя точными ударами уничтожили расположение террористов.