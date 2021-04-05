Гимн Украины прозвучал в Москве: это видео - еще один повод гордиться нашей страной

Украинка Камила Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве и стала чемпионкой Европы. На церемонии награждения нашей спортсменки прозвучал украинский гимн.
Его можно услышать на видео, опубликованном на YouTube.
Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.
Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своих соперниц.
На церемонию награждения Камила вышла, надев на плечи флаг Украины.
Камила Конотоп стала чемпионкой Европы
В комментариях к видео украинцы отреагировали на победу землячки.
Напомним, что Камила Конотоп родилась в Харькове, ей 20 лет.
Напомним, в начале марта украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходил в польском городе Торун.