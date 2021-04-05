Гімн України прозвучав у Москві: це відео - ще один привід пишатися нашою країною

Українка Каміла Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві і стала чемпіонкою Європи. На церемонії нагородження нашої спортсменки пролунав український гімн.
Його можна почути на відео, опублікованому на YouTube.
Вона смола обійти суперниць і ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.
Наголошується, що українській спортсменці не було рівних у ривку - вона змогла підняти штангу вагою 95 кілограм, а також у поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.
На церемонію нагородження Каміла вийшла, одягши на плечі прапор України.
Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи
У коментарях до відео українці відреагували на перемогу землячки.
Нагадаємо, що Каміла Конотоп народилася в Харкові, їй 20 років.
Нагадаємо, на початку березня українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському місті Торун.