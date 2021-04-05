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Гимн Украины прозвучал в Москве: это видео - еще один повод гордиться нашей страной

Новина українською → Москва, Понедельник 05 апреля 2021 13:19
Гимн Украины прозвучал в Москве: это видео - еще один повод гордиться нашей страной Фото: в Москве стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике Камила Контоп (Скриншот с YouTube)
Автор: Styler

Украинка Камила Конотоп выиграла три золота на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве и стала чемпионкой Европы. На церемонии награждения нашей спортсменки прозвучал украинский гимн.

Его можно услышать на видео, опубликованном на YouTube.

Она смола обойти соперниц и рывке, и толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.

Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 95 килограмм, а также в толчке -113 килограммов. По сумме двоеборья Конотоп подняла 208 килограммов, оставив далеко позади своих соперниц.

На церемонию награждения Камила вышла, надев на плечи флаг Украины.

Камила Конотоп стала чемпионкой Европы

В комментариях к видео украинцы отреагировали на победу землячки.

  • У тій залі в неодного скреготіли зуби... А нате, викусіть. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці! Вітаємо із перемогою!
  • Красава, наш гимн в масковии.
  • Браво! Молодчина!
  • Камила - Харьков гордится!!!! Умничка!!!!

Напомним, что Камила Конотоп родилась в Харькове, ей 20 лет.

Напомним, в начале марта украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходил в польском городе Торун.

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