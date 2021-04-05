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Гімн України прозвучав у Москві: це відео - ще один привід пишатися нашою країною

Новость на русском → Москва, Понеділок 05 квітня 2021 13:19
Гімн України прозвучав у Москві: це відео - ще один привід пишатися нашою країною Фото: у Москві стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики Каміла Контоп (Скріншот с YouTube)
Автор: Styler

Українка Каміла Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві і стала чемпіонкою Європи. На церемонії нагородження нашої спортсменки пролунав український гімн.

Його можна почути на відео, опублікованому на YouTube.

Вона смола обійти суперниць і ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Наголошується, що українській спортсменці не було рівних у ривку - вона змогла підняти штангу вагою 95 кілограм, а також у поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.

На церемонію нагородження Каміла вийшла, одягши на плечі прапор України.

Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи

У коментарях до відео українці відреагували на перемогу землячки.

  • У тій залі в неодного зуби скреготіли... А нате, викусіть. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці! Вітаємо із перемогою!
  • Красава, наш гімн у Московії.
  • Браво! Молодчина!
  • Каміла - Харків пишається!!!! Молодчинка!!!!

Нагадаємо, що Каміла Конотоп народилася в Харкові, їй 20 років.

Нагадаємо, на початку березня українка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Чемпіонат проходив у польському місті Торун.

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