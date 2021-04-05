Гімн України прозвучав у Москві: це відео - ще один привід пишатися нашою країною

Українка Каміла Конотоп виграла три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Москві і стала чемпіонкою Європи. На церемонії нагородження нашої спортсменки пролунав український гімн.

Його можна почути на відео, опублікованому на YouTube.

Вона смола обійти суперниць і ривку і поштовху, піднявши в цілому 208 кілограмів.

Наголошується, що українській спортсменці не було рівних у ривку - вона змогла підняти штангу вагою 95 кілограм, а також у поштовху -113 кілограмів. За сумою двоборства Конотоп підняла 208 кілограмів, залишивши далеко позаду своїх суперниць.

На церемонію нагородження Каміла вийшла, одягши на плечі прапор України.

Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи

У коментарях до відео українці відреагували на перемогу землячки.

У тій залі в неодного зуби скреготіли... А нате, викусіть. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці! Вітаємо із перемогою!

Красава, наш гімн у Московії.

Браво! Молодчина!

Каміла - Харків пишається!!!! Молодчинка!!!!

Нагадаємо, що Каміла Конотоп народилася в Харкові, їй 20 років.